Zes jaar cel voor man die drugs in puppy's vervoerde

In de Verenigde Staten is een dierenarts veroordeeld voor het inbrengen van zakjes vloeibare heroïne bij puppy's. Dat gebeurde tussen 2004 en 2005.

De Colombiaanse man stopte de zakjes drugs in de honden op een boerderij in de buurt van de stad Medellín. De puppy's werden daarna door drugshandelaren met het vliegtuig naar de Verenigde Staten gebracht waar de drugs weer uit hun lichamen werden gehaald.

In 2005 vluchtte de dierenarts naar Spanje toen het drugskartel waarvoor hij werkte werd opgerold. Tien jaar lang wist hij uit handen te blijven van de politie tot hij in 2015 werd opgepakt in Spanje en werd uitgeleverd aan de Verenigde Staten.

Zes jaar cel

De rechter neemt het de man vooral kwalijk dat hij als dierenarts niet zijn verantwoordelijkheid heeft genomen. Zonder zijn hulp was het smokkelen van drugs via puppy's niet mogelijk geweest. Hij moet zes jaar de gevangenis in, een aantal jaar minder dan werd geëist. Die straf past bij het mogelijk maken van drugssmokkel.

De Colombiaan zei in de rechtbank spijt te hebben van zijn acties. Hij zegt dat een dierenarts die banden heeft met drugskartels, hem een stage had beloofd als hij zou meewerken. Op dat aanbod is de Colombiaan ingegaan.

Bij de inval in de boerderij in 2005 werden tien puppy's aangetroffen. Zij hadden al zakjes drugs in hun lichaam. Een van die honden is later een drugshond geworden bij de politie. Een andere werd geadopteerd door een politieman.