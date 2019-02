Vandaag werkonderbrekingen passagiersbegeleiders Schiphol om cao-eisen

Passagiersbegeleiders op Schiphol houden zondag werkonderbrekingen. Zij verzorgen op de luchthaven het vervoer van reizigers, die vanwege een beperking of hun leeftijd hulp nodig hebben om zich te verplaatsen van en naar de vliegtuigen.

De ruim 300 medewerkers van het bedrijf Axxicom Airport Caddy hielden vorige week al een stiptheidsactie. Hun werkgever wil niet met vakbond FNV praten over een nieuwe cao, maar alleen met de ondernemingsraad, die dat weigert. Moederbedrijf Trigion heeft als beleid om alleen te onderhandelen met ondernemingsraden, zegt FNV.

De vakbond wil onder meer een loonsverhoging van 3,5 procent, verlichting van het werk en meer personeel. Meer dan 100 stagiairs moeten wat de bond betreft alleen boven de sterkte ingezet worden. Nu werken ze als volwaardige krachten, ook in de nachten.

De oude cao is al drie jaar verlopen. Axxicom won vorig jaar een nieuwe aanbesteding met steun van FNV, en zou daarna volgens de bond over een nieuwe cao gaan onderhandelen, maar het bedrijf zou die toezegging niet nakomen.

Tijdelijke medewerkers

De passagiersbegeleiders ervaren veel werkdruk. Op drukke dagen worden passagiers met een beperking in groepjes weggebracht, omdat er te weinig personeel is. Officieel moeten ze een voor een worden begeleid. Verder horen reizigers die niet kunnen staan of lopen door drie mensen in of uit hun vliegtuigstoel te worden getild, maar in de praktijk zijn dat vaak een of twee begeleiders.

Axxicom is op zoek naar honderden tijdelijke medewerkers voor het vakantieseizoen tussen mei en oktober.