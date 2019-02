Bosbranden Nieuw-Zeeland bestreden met grootste luchtoperatie ooit

De bosbranden die al bijna een week woeden in Nieuw-Zeeland houden aan. De bestrijding van het vuur verloopt moeizaam en de vrees bestaat dat die nog lastiger wordt door de harde wind die is opgestoken.

155 brandweerlieden zijn met hulp van 22 helikopters en drie blusvliegtuigen bezig de branden onder controle te krijgen. Het is de grootste luchtoperatie van de brandweer uit de geschiedenis van het land. Ze krijgen hulp van vrijwilligers, politie en militairen.

Bij windsnelheden boven de 50 kilometer per uur, die zich vandaag kunnen voordoen, mogen de helikopters niet meer vliegen. Brandweerlieden worden dan ook uit het gebied teruggetrokken.

Het vuur bestrijkt een gebied van ruim 2000 hectare, met een doorsnee van meer dan 25 kilometer. Er is nog maar een huis verwoest en er is nog niemand om het leven gekomen. Wel hebben zo'n 3000 mensen hun huis verlaten, vaak met achterlating van vee en huisdieren. Er zijn veel boerderijen in het gebied. Verwacht wordt dat nog meer mensen een veilig heenkomen zullen moeten zoeken.

Sinds woensdag geldt in de regio de noodtoestand.