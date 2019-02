Massaal anti-regeringsprotest in Rome

In Rome hebben tienduizenden mensen tegen de populistische Lega-Vijfsterrenbeweging-regering geprotesteerd. Tot het protest was opgeroepen door vakbonden en andere linkse organisaties. Officiƫle cijfers zijn er niet, maar sommige Italiaanse media berichten zelfs over deelname van zo'n 200.000 mensen.

De betogers riepen op tot meer gelijkheid, eisten het recht op werk en protesteerden tegen racisme. Een van de vakbondsleiders verweet de regering losgezongen te zijn van de werkelijkheid en te leven in "een virtuele realiteit". Een ander beschuldigde de regering ervan het land te verdelen in plaats van te verenigen.

In Turijn botste de politie met demonstranten die zich verzetten tegen de ontruiming van een gekraakt pand. Sommige deelnemers hadden zich onherkenbaar gemaakt. Volgens persbureau Ansa werden er twaalf anarchisten opgepakt.

Minister Salvini (Lega) van Binnenlandse Zaken sprak van criminelen die de stad gijzelden.