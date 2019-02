Politie boos op rapper Jebroer: 'Nog nooit zo'n schending van afspraken meegemaakt'

De video begint met een (dus in scène gezet) fragment uit het populaire SBS-programma. Te zien is hoe Jebroer te hard rijdt en door politieagenten staande wordt gehouden. Er ontstaat een woordenwisseling, waarna de rapper er vandoor gaat en de politie de achtervolging inzet.

In de beelden die van de achtervolging zijn gemaakt, lapt Jebroer alle verkeersregels aan zijn laars voordat hij op het dak van een parkeergarage wordt aangehouden. De clip eindigt met de tekst: "Voor deze video hebben wij heel Nederland afgehuurd. Alle andere weggebruikers zijn figuranten."

Onder de video op YouTube verschenen al snel verbaasde reacties. "Waarom doet de politie hieraan mee? Slaat nergens op", zegt iemand. Een ander noemt het grappig "dat de politie meehelpt aan een clip voor een lied tegen de politie".

Strikte voorwaarden

Volgens de politie heeft de productiemaatschappij die de clip heeft geproduceerd een aanvraag ingediend voor de huur van enkele politie-uniformen en een politievoertuig. "Dat gebeurt wel vaker, maar wel onder strikte voorwaarden", aldus een woordvoerder van de korpsleiding van de Nationale Politie. De aanvraag van een nieuwe productie wordt door een juridische afdeling beoordeeld.

De voorwaarden kunnen per aanvraag verschillen. In dit geval was volgens de woordvoerder afgesproken dat de makers met het voertuig niet de openbare weg op zouden gaan. Ook stonden er voorwaarden in over hoe de politie in beeld mocht komen. "Er mag bijvoorbeeld geen beledigende taal gebruikt worden."

'Nooit de bedoeling geweest'

De politie is dus verontwaardigd over het resultaat. "Vanwege wat het doet met het imago van de politie. Daarnaast is de verkeersveiligheid in het geding. Dit is nooit de bedoeling geweest."

Er worden veel vaker politiespullen uitgeleend voor film- en tv-producties, zoals bijvoorbeeld voor Flikken Maastricht. Dat de afspraken over het gebruik zo geschonden worden, is volgens de woordvoerder niet eerder voorgekomen.

Voor de makers van de clip krijgt de actie nog een staartje: de politie gaat kijken of er juridische stappen worden genomen. Daarbij wordt gekeken in hoeverre de afspraken precies zijn geschonden. "Maar als iemand veel te hard gaat, door rood en over verdrijvingsvlakken rijdt, dan kun je hem daar natuurlijk ook op aanspreken."