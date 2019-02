Harde wind leidt tot overlast in hele land

De harde wind die op dit moment boven Nederland waait, leidt tot overlast. Bomen waaien om, dakpannen komen naar beneden en op een aantal plekken sloot de brandweer wegen af nadat bouwplaten weggewaaid waren. Op Schiphol lopen vluchten vertraging op.

In het noorden, westen en midden komen zware windstoten voor tot ongeveer 80 km per uur; in de kustgebieden tot 90 km per uur. Het KNMI heeft voor het hele land met uitzondering van de provincies Brabant en Limburg code geel afgekondigd.

Op Schiphol wordt met vertraging gevlogen, meldt de luchthaven. Het zijn vooral de landende vliegtuigen die last hebben van de harde wind, blijkt uit de aankomsttijden. Maar de vertragingen zijn nooit meer dan een uur.

Balustrade weg

In Meppel kwam het deel van het dak van een appartementencomplex los. De brandweer heeft de schade provisorisch hersteld met een hoogwerker, meldt RTV Drenthe. In Rotterdam woei de tijdelijke balustrade op de dertiende verdieping van een flat weg. De leuning was er geplaatst in verband met bouwwerkzaamheden, maar kwam naast het flatgebouw te hangen. Ook in dit geval wist de brandweer de schade volgens RTV Rijnmond beperkt te houden en de leuning weer terug te plaatsen.

In het Overijsselse Rijssen viel een boom op een rijdende auto. De bestuurder kwam met de schrik vrij, meldt RTV Oost. In Bussum woei een grote boom om waarbij twee geparkeerde auto's zwaar beschadigd raakten. Ter hoogte van Purmerend sloot Rijkswaterstaat een rijstrook van de A7 af omdat een lichtmast het begaf, schrijft NH Nieuws.

Op de A1 bij Naarden woei een verkeersinformatiebord om. Op de Klaprozenweg, een doorgaande weg in Amsterdam-Noord, kwamen de platen van een bouwplaats op het fietspad terecht. De politie sloot daar voor de zekerheid de hele weg af.

Op de A2 bij Kerkdriel is voor de zekerheid de bevestiging van de informatieborden boven de weg gecontroleerd, meldt Rijkswaterstaat: