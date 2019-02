Noodkreet pulsvissers aan Rutte: praat met Macron en Juncker

Het verzet tegen pulsvissen komt van Franse en Britse vissers en een aantal milieu-groeperingen. Die stellen dat er geen vis meer te vangen is als Nederlandse pulsschepen voorbij zijn getrokken. Ook zouden de elektriciteitspulsen alle leven uit de zeebodem doen verdwijnen. Het wetenschappelijk bewijs daarvoor is er niet.

De Nederlandse pulsvissers zeggen in hun brief aan Rutte dat een verbod een klap is voor de hele Nederlandse zeevisserij. "Niet alleen voor de vissers is een verbod rampzalig, het zal doorwerken in de gehele keten van handel en verwerking, de toeleverende industrie, het visserijonderzoek en het visserijonderwijs."