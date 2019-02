Het is -40 en de #dubakchallenge in Rusland is geboren

Een kopje heet water, een mooie achtergrond en extreme kou. Dat is wat je nodig hebt om mee te kunnen doen aan de Russische 'dubak challenge'. Je gooit het water sierlijk in de lucht en het verandert in een ijswolk, wat weer een bijzonder plaatje oplevert.

Onder de hashtag #dubakchallenge zijn al duizenden foto's gedeeld. 'Dubak' is Russische straattaal voor extreme kou. Op sommige plekken in Rusland zijn de afgelopen dagen temperaturen rond de -30 tot -40 graden Celsius gemeten.

De challenge is overigens niet geheel zonder risico. Het moet wel echt koud genoeg zijn om het hete water snel genoeg af te laten koelen. Anders gaat het mis.

Hieronder zie je een selectie van een aantal geslaagde dubak challenges: