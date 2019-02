Sportwedstrijden afgelast wegens stank, 'maar geur trekt langzaam weg'

Vanochtend werd al snel duidelijk dat de geur die zich over Nederland verspreidde vervelend was, maar niet schadelijk. De stank zou eventueel kunnen leiden tot misselijkheid en overgeven. Daarom werd een NL-alert verstuurd.

Het werd ook bij FC Oudewater waargenomen. "Maar wij spelen door. Het is niet bedreigend, en er is nog niemand omgevallen", lacht de kantinemedewerker. "Om 08.30 uur speelden de kleintjes bij ons. Het was druk, maar er waren geen signalen dat mensen er echt last van hadden."

Aan het eind van de ochtend werd de stank ook daar een stuk minder.