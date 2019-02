Vreedzaam protest tegen aankomst Swarte Pyt in Grou

Het protest tegen de aankomst van Sint-Piter en zijn knecht Swarte Pyt in het Friese dorp Grou is vreedzaam verlopen. Met de luidende kerkklokken op de achtergrond hebben vijftien actievoerders Friese leuzen geroepen als "Swarte Pyt kin net" en "Pyt is rasisme".

Grou heeft een eigen vorm van sinterklaas. Omdat de 'echte' goedheiligman volgens de legende het dorp altijd vergeet, komt zijn broer in februari naar het Friese dorp. Met veel pakketjes en een helper Swarte Pyt.

De traditie bestaat al heel lang, maar Kick Out Zwarte Piet heeft vanochtend voor het eerst gedemonstreerd in Grou. Na eerdere bemiddeling van burgemeester Ferd Crone gebeurde dat midden in een weiland, aan de overkant van het water waar Sint-Piter en zijn gevolg aankwam.

De actiegroep was aanvankelijk niet blij met het protestvak buiten het dorp, maar actievoerster Joyce Beukema zei bij Omrop Fryslân dat haar doel toch was bereikt. "Je kunt ons zien en je kunt ons horen. Het waait hard, maar de megafoon doet het goed. Het is hier veiliger dan in het dorp. Maar ik had het wel mooi gevonden als we een stilteprotest hadden kunnen houden in het dorp."