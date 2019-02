Vijf aquarellen Hitler onder de hamer, 63 andere worden onderzocht op echtheid

Vijf met A. Hitler ondertekende aquarellen gaan vandaag onder de hamer bij een veilinghuis in het Duitse Nürnberg. Een van de werken, dat een zicht op een bergmeer voorstelt, heeft een beginprijs van 45.000 euro.

Eerder deze week nam het Duitse Openbaar Ministerie bij het veilinghuis 63 kunstwerken in beslag. Ook deze aquarellen, tekeningen en schilderijen zijn gesigneerd met A. Hitler of A.H., maar er bestaat twijfel over de echtheid. 26 van die werken zouden volgens de catalogus vandaag ook worden geveild. Ze werden aangeboden door 23 verschillende eigenaren.

Het Duitse Openbaar Ministerie onderzoekt nu eerst de echtheid van de in beslag genomen schilderijen en tekeningen. Als het inderdaad om vervalsingen gaat, wordt onderzocht in hoeverre de eigenaren hiervan op de hoogte hadden kunnen zijn.