Flamengo had geen vergunning voor afgebrande slaapzaal

De slaapzaal van de Braziliaanse voetbalclub Flamengo die gisteren afbrandde, was mogelijk gebouwd zonder vergunning. In het kadaster staat dit gedeelte van het complex omschreven als een parkeerplaats, maakten de autoriteiten bekend na de brand. Een onderzoek is gestart.

Door het vuur kwamen tien mensen om het leven, waarschijnlijk allemaal jeugdspelers tussen de 14 en 16. Drie voetballers van de populaire club raakten gewond, een van hen liep zware brandwonden op. Dertien anderen wisten aan het vuur te ontkomen.

"Het belangrijkste is nu dat we de rouwende families helpen", liet de club weten in een korte verklaring. "Dit is de ergste tragedie die we in 123 jaar hebben meegemaakt."

Airconditioner of kaarsen?

Het is nog altijd niet duidelijk hoe het vuur in de slaapzaal kon ontstaan. Een ooggetuige vertelt dat zijn airconditioner in brand vloog, maar er zijn ook verhalen dat er in het gebouw kaarsen werden gebruikt vanwege een stroomstoring.

De slaapzaal zou binnenkort worden gesloopt: Flamengo stond op het punt nieuwe verblijven voor de jeugdspelers in gebruik te nemen. In het enorme land is het gebruikelijk dat jeugdspelers bij hun club verblijven tijdens trainingen en selectiewedstrijden.

Een wedstrijd van het hoofdelftal van Flamengo dit weekend is afgelast. Andere clubs door heel Zuid-Amerika namen een emotionele minuut stilte in acht voor aanvang van de wedstrijd.