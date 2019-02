'Overheid moet gedrag als schuldeiser verbeteren'

De uitgangspunten gelden, zegt de ombudsman, "voor de ambtenaren die aan de beeldschermen zitten, die de gevallen voor zich zien en die aan het loket met de mensen praten. Zij moeten de ruimte krijgen om het goede te doen voor de mensen in schulden. Pas daarna komen de wetten en regels."

Vertrouwen

Van Zutphen benadrukt dat in Nederland 4,5 miljoen mensen problematische schulden hebben, of een groot risico lopen in financiƫle problemen te raken. Bij hen staat het vertrouwen in de overheid op het spel.

"Als de overheid jou niet wil helpen, terwijl je een heel serieus signaal afgeeft, als de overheid onredelijke eisen stelt aan of je in de schuldhulpverlening kan komen, dan is het vertrouwen heel snel weg. Niet alleen voor jou en je gezin, maar ook voor je familie en je vrienden. Want die denken: waar is de overheid eigenlijk mee bezig? Als we haar echt nodig hebben, dan is ze er niet."