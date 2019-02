Palestijnen kunnen 'Gazastrook en Westelijke Jordaanoever' als geboorteland kiezen

Palestijnse Nederlanders hoeven als hun geboorteland niet langer 'Israël' of 'Onbekend' op te geven. Ze kunnen binnenkort bij de burgerlijke stand laten registreren dat ze ter wereld zijn gekomen in 'Gazastrook en Westelijke Jordaanoever, met inbegrip van Oost-Jeruzalem', schrijft staatssecretaris Knops in beantwoording op Kamervragen.

Wie in het bevolkingsregister wordt ingeschreven, kan nu nog alleen een geboorteland opgeven dat door Nederland is erkend. Voor de staat die de Palestijnen hebben uitgeroepen geldt dat niet.

Geboorteland 'onbekend'

De burgerlijke stand (officieel de basisregistratie personen) merkte Nederlanders van Palestijnse afkomst daardoor aan als geboren in Israël. Dat zat veel Palestijnen dwars, omdat ze Israël als bezetter beschouwen. Om hen tegemoet te komen gaf Nederland hun de mogelijkheid om hun als geboorteland op te geven 'Onbekend'.

Nu maakt Knops het Palestijnen dus toch mogelijk om vast te laten leggen dat hun wieg in de Palestijnse gebieden stond. Omdat de Verenigde Naties ondubbelzinnig hebben verklaard dat de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever (Oost-Jeruzalem inbegrepen) van de Palestijnen zijn, vindt hij de status van die gebieden duidelijk genoeg. Daarmee kunnen ze worden opgenomen in de zogenoemde Landentabel, waar de basisregistratie gebruik van maakt.

Van de baan

Knops' besluit lijkt Nederland een gang naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te besparen. Een Palestijnse Nederlander wilde daar afdwingen dat hij zich als geboren Palestijn kon laten registreren. Die zaak is nu mogelijk van de baan.

Nederland en veel andere westerse landen erkennen 'Palestina' niet omdat ze willen dat er eerst vrede komt tussen Israël en de Palestijnen.