Levenslang voor moordende Canadese tuinman

Een rechtbank in Toronto heeft de seriemoordenaar Bruce McArthur veroordeeld tot levenslang zonder recht op voorwaardelijke vrijlating. De man is schuldig aan het aanranden, doden en in stukken snijden van acht mannen. Hij had hen leren kennen in het homo-uitgaansleven van Toronto.

De rechter noemde McArthur (67) een seksueel roofdier dat moordde voor zijn eigen "perverse, zieke voldoening" en zei dat zijn slachtoffers een lange en pijnlijke dood hebben geleden.

Vastgeketend

McArthur werd op 18 januari vorig jaar in zijn huis opgepakt. De politie hield hem al een tijdje in de gaten. Hij was in beeld gekomen bij het onderzoek naar de verdwijning van een van zijn slachtoffers.

Bij de inval vond de politie een naakte man, met handboeien vastgeketend aan een bed. Als de politie niet had ingegrepen, was dit het negende slachtoffer geworden.