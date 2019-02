Kick Out Zwarte Piet wil uit terrorismerapport worden geschrapt

De actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) wil uit een rapport van twee jaar geleden over terrorismedreiging worden geschrapt. Volgens voorman Jerry Afriyie ondervinden de actievoerders tegen Zwarte Piet en racisme nog altijd de negatieve gevolgen van die vermelding, die overigens eenmalig was.

De actiegroep heeft een officiële klacht ingediend tegen de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, onder wiens verantwoordelijkheid vier keer per jaar de rapportage Dreigingsbeeld Terrorisme wordt uitgebracht. Afriyie eist dat het rapport uit 2017 wordt aangepast en dat op de website van de NCTV een rectificatie wordt geplaatst.

In de rapportage wordt Kick Out Zwarte Piet een extreem-linkse antiracistische actiegroep genoemd.

Vreedzame organisatie

De vermelding in het rapport is onterecht, zei Afriyie in het radioprogramma Nieuws en Co, omdat KOZP een vreedzame organisatie is: "Wij hebben nooit opgeroepen tot geweld, we zullen nooit geweld gebruiken."

Ook de typering 'extreem' zit Afriyie niet lekker: "Het is niet extreem om je land te vragen rekening te houden met minderheden".

Gevraagd naar voorbeelden van de negatieve gevolgen van de vermelding in het terrorismerapport wijst de voorman van KOZP erop dat hij door columnist Jan Dijkgraaf "een potentiële terrorist" is genoemd en dat de actiegroep eind vorig jaar bij RTL Late Night nadrukkelijk in verband werd gebracht met de vermelding in het anti-terrorismerapport.