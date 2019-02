Thaise koning: politieke ambitie prinses ongepast

De politieke ambities van de Thaise prinses Ubolratana zijn ongepast en ongrondwettelijk, zegt haar jongere broer, de Thaise koning Maha Vajiralongkorn. Daarmee zet het staatshoofd zo goed als zeker een streep door de kandidatuur van de prinses voor de post van premier bij de verkiezingen in maart.

Eerder vandaag veroorzaakte de 67-jarige Ubolratana opschudding met het nieuws over haar kandidatuur. Ze heeft zich aangesloten bij een populistische oppositiepartij die loyaal is aan de omstreden oud-premier en zakenmagnaat Thaksin Shinawatra. Het Thaise koningshuis staat van oudsher boven de partijen.

"Een politieke rol van een lid van het koninklijk huis is in strijd met de Thaise tradities, gebruiken en cultuur. Daarom kan het worden beschouwd als buitengewoon ongepast", laat de koning in een verklaring weten. Overigens heeft de prinses haar titel en aanspraak op de troon opgegeven toen ze in de jaren 70 trouwde met een Amerikaan. Sinds haar scheiding beweegt ze zich weer nadrukkelijk in koninklijke kringen.

Thailand is een constitutionele monarchie, met een koning die weliswaar geen politieke macht uitoefent maar toch grote invloed heeft. Algemeen wordt aangenomen dat de kiescommissie die de verkiezingen voorbereidt, de kandidatuur van de prinses zal schrappen.