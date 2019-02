Ziggo hoeft adresgegevens illegale downloaders niet te delen

De rechtbank Midden-Nederland vindt dat internetprovider Ziggo geen NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats) van illegale downloaders hoeft over te dragen aan filmexploitant Dutch FilmWorks (DFW). Dat bedrijf kan volgens de rechtbank onvoldoende duidelijk maken hoe het de downloaders wil benaderen.

Dutch FilmWorks kondigde in augustus 2017 aan dat het illegale downloaders wil gaan aanpakken. Het bedrijf wil IP-adressen waarvandaan films worden gedownload verzamelen en bij providers vragen om de bijbehorende NAW-gegevens. Providers zijn dit echter niet zonder meer van plan.

In dit geval vroeg DFW bij Ziggo van 337 IP-adressen de adresgegevens op. Vanaf die IP-adressen was volgens de exploitant de film The Hitman's Bodyguard gedownload tussen 21 december 2017 en 2 februari 2018. Ziggo weigerde dat, waarop DFW naar de rechter stapte.

Openstaande vragen

De voorzieningenrechter zegt dat DFW niet duidelijk heeft gemaakt of het bedrijf de IP-adreshouder als downloader zal aanmerken. "Dat hoeft namelijk niet diegene te zijn die de film ook gedownload heeft", schrijft de rechtbank.

Verder zijn er vragen over of het schikkingsbedrag - 150 euro - dat DFW aan een downloader wil voorstellen wel overeenkomt met de feitelijke schade. Ten slotte is het volgens de rechtbank niet duidelijk wat de exploitant aan de IP-adreshouder zal meedelen over diens rechten en plichten.

De rechtbank kiest overigens ook deels de kant van Dutch FilmWorks. Zo wordt erkend dat illegaal up- en downloaden niet mag en dat het "aannemelijk" is dat DFW recht heeft op een schadevergoeding als wordt vastgesteld dat een film illegaal is gedownload. Ook geeft de rechter toe dat de NAW-gegevens van pas kunnen komen bij het verhalen van de schade. Desondanks wegen volgens de rechtbank de belangen van Ziggo zwaarder dan die van Dutch FilmWorks.

De provider laat in een reactie weten "tevreden te zijn dat er in deze zaak duidelijkheid is", DFW beraadt zich nog op de uitspraak en komt pas volgende week met een reactie.

Beter huiswerk doen

De zaak lijkt overigens hiermee nog niet voorbij, zegt ict-jurist Arnoud Engelfriet. "De boodschap van de rechtbank is in feite dat Dutch FilmWorks zijn huiswerk beter moet doen en duidelijker moet maken wat ze precies willen."

Zo moet het bedrijf gaan aangeven hoe het de downloaders gaan wil benaderen en goed onderbouwen welke schadevergoeding redelijk is. "Het is niet de bedoeling dat Dutch FilmWorks dankzij downloaders goed binnenloopt", zegt Engelfriet.