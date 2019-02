Boswachters halen 2500 kilo rommel uit de natuur van Schiermonnikoog

Nog altijd niet alles opgeruimd

De schoonmaakactie van gisteren was een vervolg op de grote schoonmaakactie van begin januari, direct nadat de eerste spullen op de stranden waren aangespoeld. Vrijwilligers en het leger hebben toen al enorme hoeveelheden rommel geborgen. De actie van de boswachters was vooral gericht op het opruimen van verpakkingsmateriaal dat de duinen was in gewaaid.

"Wie denkt dat alle rommel intussen is opgeruimd, heeft het mis. Het ligt nog overal, ook in de Noordzee. Vissers hebben nog altijd last van de rommel uit de containers", zo zag een verslaggever van Omrop Fryslân.

Eerder staken boswachters al de handen uit de mouwen op Terschelling en Vlieland. Natuurmonumenten verwacht dat er ook de komende maanden nog troep zal aanspoelen.