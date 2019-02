Proef met basisinkomen in Finland is mislukt

Een proef in Finland met een basisinkomen voor 2000 werklozen is mislukt. Volgens onderzoekers zijn de werklozen niet gemotiveerder om een baan te vinden en meer te verdienen. De Finse regering presenteert vandaag de resultaten.

De proef begon twee jaar geleden. De werklozen, die niet mochten weigeren om mee te doen, kregen van de overheid elke maand 560 euro waarover ze geen belasting hoefden te betalen.

De Finse overheid wilde bekijken of werklozen gemotiveerder zijn om te solliciteren als ze een basisinkomen hebben in plaats van een werkloosheidsuitkering. Dat blijkt dus niet zo te zijn.

Bijklussen mag

Voor de 560 euro netto hoefden de werklozen niets te doen en ze mochten bijklussen. Ook hielden ze de uitkering als ze binnen twee jaar een betaalde baan vonden.

Finland is het eerste land in Europa dat experimenteert met een basisinkomen. Het is niet duidelijk of de Finse regering voorlopig toch nog doorgaat met de proef of dat er naar een ander alternatief wordt gekeken om werklozen aan het werk te krijgen.