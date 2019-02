Thailand staat voor 'krankzinnige keuze': prinses of legerleider als premier?

Voorafgaand aan die machtsovername werd Thailand geteisterd door jaren van opstanden, geweld en eerdere militaire coupes. Die onrust voltrok zich grotendeels langs de scheidslijn tussen de door ruraal Thailand gesteunde Thaksin-regering en de elite van het land, die het leger aan zijn zijde had. De verkiezingen in maart zijn de eerste sinds het leger aan de macht kwam in Thailand.

Traditioneel heeft het Thaise koningshuis nauwe banden met het leger. Ook daarom wordt verrast gereageerd op prinses Ubolratana's keuze het op te nemen tegen het militaire machtsblok. Of zij de goedkeuring heeft van het koningshuis is niet bekendgemaakt.

Thailand is een constitutionele monarchie, net als Nederland en Belgiƫ. Het Thaise koningshuis heeft geen uitgesproken politieke macht, maar wel een hoop invloed en een enorme aanhang. Vooral de in 2016 overleden koning Bhumibol was enorm geliefd.

Krankzinnige keuze

"Thailand staat voor een krankzinnige keuze, tussen de prinses en de generaal", zegt correspondent Michel Maas. "De generaal was de gedoodverfde winnaar. Daar had hij ook voor gezorgd, door een wijziging van de grondwet. Maar de nominatie van een lid van het koningshuis maakt de situatie heel anders. De liefde van de Thai voor het koningshuis wordt vaak overdreven gevonden, maar is zo groot dat het automatisch tot stemmen leidt."

De generaal kan de prinses onmogelijk zwartmaken of de partij verbieden, vervolgt Maas. "Het koningshuis is niet alleen populair, het is onaantastbaar. Je mag geen kwaad woord over ze zeggen of je belandt in de gevangenis."