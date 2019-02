'Nepleerlingen op school Veenendaal geplaatst voor tv-programma'

Televisiemakers hebben op een school in Veenendaal nepleerlingen geplaatst om op die manier het leven op een middelbare school vast te leggen. De Volkskrant meldt dat docenten en leerlingen niet wisten dat de vijf nieuwe leerlingen acteurs waren. Een van de acteurs was zelfs 20 jaar oud, schrijft de krant. De opnames voor een programma van RTL 4 zouden zijn stilgelegd.

De krant schrijft dat de schoolleiding van het Christelijk Lyceum Veenendaal (CLV) in een bijeenkomst met het personeel heeft toegegeven op de hoogte te zijn geweest van het bedrog. Die bijeenkomst zou zijn georganiseerd in reactie op onrust onder docenten in leerlingen.

De Volkskrant citeert een anonieme docent die zegt dat leerlingen ontdekt hadden dat de nieuwe klasgenoten nepprofielen hadden op sociale media. Ook zou er geen verder schoolverleden te vinden zijn geweest van de nieuwe scholieren.

Theaterachtergrond

De vijf acteurs waren volgens De Volkskrant ouder dan de andere scholieren. In sommige gevallen zouden de acteurs al een hbo-opleiding volgen of een theaterachtergrond hebben.

Producent Vincent TV, ook verantwoordelijk voor Mr. Frank Visser doet uitspraak en Steenrijk, Straatarm, zou de leerlingen hebben laten instromen op het CLV zodat het leven op een middelbare school kon worden vastgelegd. "Door de ogen van nieuwkomers, voor wie niets vanzelfsprekend is, krijgen we een beter beeld van wat zich werkelijk afspeelt op de school", aldus Vincent TV in de krant.

De school maakte voor de zomervakantie bekend dat het productiehuis de school had benaderd. Daarna werd bekendgemaakt dat de opnames waren uitgesteld tot het einde van het jaar. Leerlingen en medewerkers zouden herhaaldelijk om toestemming zijn gevraagd om te filmen. "Ze werden onder druk gezet", citeert de krant de anonieme leraar.

'Klein land'

Na uitleg van de directie aan personeel, leerlingen en ouders, eind januari, zouden de tv-makers excuses hebben aangeboden. Desondanks zou de schoolleiding alsnog een documentaire hebben willen maken. Personeel zou gefrustreerd zijn, ook omdat er tijd is gestoken in nepleerlingen. Ook vonden andere leerlingen het onprettig. Een docent spreekt van een "sociaal onveilige situatie".

RTL zegt tegen De Volkskrant dat het televisieformat uit de Verenigde Staten komt, waar het Undercover High heet. Daar zouden leerlingen met een moeilijke schooltijd in het geheim als 'expertleerlingen' terugkeren op scholen en contact leggen met leerlingen.

Omdat Nederland een klein land is, is volgens RTL nog voor de grote onthulling ontdekt dat de nepleerlingen een valse identiteit hebben. "Daardoor is zo veel onrust ontstaan dat we hebben besloten om de opnames stop te zetten." De rector van de school zegt dat hij "wat ethische bezwaren" zag, maar hoopte dat het programma "veel moois" zou opleveren. Achteraf vindt hij het een slecht idee.