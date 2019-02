David maakt armprotheses van Lego: 'Ik wilde ook twee handen'

"Ik wilde mezelf in de spiegel zien zoals ik andere jongens ook zie. Met twee handen." De 19-jarige David Aguilar droomt ervan om betaalbare protheses te ontwikkelen voor iedereen die het nodig heeft. Hij heeft nu al vier verschillende versies, gemaakt van zijn favoriete speelgoed: Lego.

En dat idee heeft alles te maken met de onvolgroeide onderarm van de Spanjaard. Vanwege zijn fascinatie voor Lego maakte hij op zijn negende al zijn eerste prothese. "Als kind voelde ik me altijd erg ongemakkelijk in het bijzijn van andere jongens, omdat ik anders was", zegt Aguilar. "Maar dat weerhield me er niet van om in mijn dromen te blijven geloven."

Aguilar heeft nu meerdere protheses gemaakt, waarvan bijvoorbeeld de vingers kunnen bewegen: