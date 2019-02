Frankrijk is provocaties zat en roept ambassadeur terug uit Italië

De regering in Parijs heeft de Franse ambassadeur in Italië teruggeroepen voor overleg. De maatregel is volgens Frankrijk een reactie op 'provocaties' uit Rome.

"Al een paar maanden is Frankrijk doelwit van beschuldigingen, ongefundeerde aanvallen en bizarre beweringen", schrijft het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie doelt op uitspraken van de vicepremiers Di Maio van de Vijfsterrenbeweging en Salvini van Lega Nord.

Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van onaanvaardbare provocaties, zegt correspondent Frank Renout in Frankrijk. Hij beschrijft het conflict als 'hard tegen hard'.

'Koloniaal beleid'

Zo heeft de Italiaanse regering de afgelopen weken een paar keer verklaard dat Frankrijk verantwoordelijk is voor de stroom aan migranten die de afgelopen jaren over de Middellandse Zee naar Europa zijn gekomen. Dat zou komen door het 'koloniale beleid' van Frankrijk.

Ook heeft de Italiaanse regering verklaard dat Macron een slechte president is. Dat was een reactie op kritiek uit Frankrijk. Macron vindt onder meer dat Italië veel te eurosceptisch is. Hij verweet Italië ook dat het de migranten op de Middellandse Zee geen opvang wil bieden.

"Het niet met elkaar eens zijn, is een ding, maar het manipuleren van de verstandhouding tussen twee landen om electorale redenen is iets anders", aldus het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Verkiezingsmomenten

Deze week had premier Di Maio een ontmoeting met vertegenwoordigers van de 'gele hesjes' in Frankrijk. Deze groep protesteert al wekenlang tegen het beleid van de Franse regering. De 'gele hesjes' werden uitgenodigd om naar Rome te komen.

Volgens Italië-correspondent Mustafa Marghadi spelen een paar verkiezingsmomenten een belangrijke rol in de aanvallen van Di Maio en Salvini op Frankrijk. Over twee weken zijn er regionale verkiezingen in de Abruzzen. De Vijfsterrenbeweging doet het niet goed in de peilingen, in tegenstelling tot de andere regeringspartij, Lega Nord.

"De Vijfsterrenbeweging ziet in de gelehesjesbeweging een soort bondgenoten. Die zetten zich net als zij af tegen het establishment. Ze hopen hier in Italië ook op protesten van gele hesjes. Zaterdag is er zo'n protest", vertelt Marghadi.

Bevriend buurland

Verder spelen de Europese verkiezingen in mei een rol. De Italiaanse regering wil graag meer autonomie voor de Europese landen, terwijl de Franse president Macron juist wil samenwerken.

Macron ziet de provocaties uit Italië als een aanval en vindt dat je zo niet omgaat met een bevriend buurland. Hij heeft nu een daad willen stellen en dus de ambassadeur laten terugroepen.