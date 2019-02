Tachograaffraude steeds gewiekster, opsporing moeilijker

Gesjoemel met tachografen opsporen is steeds moeilijker, omdat de fraude geavanceerder is geworden. Zo wordt er onder meer gerommeld met de printplaten en software van het apparaat.

Daardoor is het steeds lastiger om na te gaan of een vrachtwagenchauffeur wel lang genoeg pauze houdt, schrijft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De inspectie heeft haar rapport over tachograaffraude vanochtend naar de Tweede Kamer gestuurd.

Minister Van Nieuwenhuizen noemt de bevindingen van de inspectie zorgwekkend. Niet alleen kan het leiden tot gevaarlijke situaties en slechtere werkomstandigheden voor truckers, het zorgt ook voor oneerlijke concurrentie tussen transportbedrijven.

Onbedoelde fraude

Transport en Logistiek Nederland (TLN) is ook ernstig bezorgd over de fraude. De organisatie herhaalt zijn pleidooi voor meer mankracht bij de inspectie om de fraude beter aan te kunnen pakken.

TLN denkt dat niet achter alle fraudegevallen slechte bedoelingen zitten. Soms gaat het onbedoeld mis door de ingewikkelde regels.

Tachograaffraude is niet alleen een probleem in Nederland, maar ook in andere Europese landen, zoals Frankrijk en Denemarken. Volgens minister Van Nieuwenhuizen moet deze fraude daarom op Europees niveau worden aangepakt. Op landelijk niveau wil de minister de overtreders harder bestraffen.

"Hogere boetes en het intrekken van de vergunning is op de korte termijn een goede oplossing", zei André van Loon van de ILT op NPO Radio 1. "Op lange termijn moeten we kijken naar een minder fraudegevoelig meetinstrument."