Marechaussee: belager van eigenaresse Hilversumse ijssalon ontslagen

De marechaussee zegt dat de 19-jarige man die wordt verdacht van het belagen van de Hilversumse ondernemer Gilly Emanuels vorig jaar oktober al is ontslagen. Gisteren ontstond commotie nadat de vrouw in het tv-programma Jinek had gezegd dat de man in opleiding was bij de marechaussee, schrijft NH Nieuws.

Emanuels had een ijssalon in Hilversum. In de zomer van 2017 zou een groep hangjongeren de vrouw en een aantal andere ondernemers wekenlang hebben geterroriseerd.

De gemoederen liepen zo hoog op dat Emanuels de jongeren wilde wegjagen. Terwijl ze met een stok richting de jongeren sloeg, riepen die onder meer "kankernegerin" naar de vrouw van Surinaamse afkomst. Emanuels en een van de jongeren, de nu 19-jarige man, deden aangifte tegen elkaar.