Ambtenaren doorgelicht: 'Het leek wel Flikken Maastricht'

"Het leek wel alsof ik in een kruising van Flikken Maastricht en House of Cards was beland", zegt gemeenteambtenaar John Ramaekers tegen Dagblad De Limburger. "Zoals de gemeente met de mensen van de vakbonden en de OR is omgegaan, is walgelijk."

Ramaekers is de hoofdrolspeler in wat plaatselijk een spionageschandaal wordt genoemd: op zoek naar een vermeend lek liet de gemeente Maastricht tientallen ambtenaren doorlichten. Hun mailboxen werden doorzocht en drie betrokkenen werden overvallen met ondervragingen.

De affaire draait om het nieuwe Shared Service Center Zuid-Limburg in Heerlen, waar ambtenaren van de gemeenten Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen samen ondergebracht moeten worden. Toen ambtenaren uit Maastricht daar kritisch over waren, vroeg wethouder Aarts tijdens een directievergadering of zij niet konden worden ontslagen.