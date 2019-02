Na ruim 70 jaar excuses voor George Orwell voor essay over voedsel

De British Council heeft alsnog excuses gemaakt voor het afwijzen van een essay van George Orwell in 1946. In het essay schreef Orwell over de Britse keuken. De council vond dat toen niet gepast, zo kort na de Tweede Wereldoorlog.

De British Council is een culturele organisatie die de relaties bevordert tussen mensen in Groot-Brittannië en de rest van de wereld. De organisatie vroeg destijds aan Orwell om een artikel te schijven. Onlangs werd de brief gevonden waarin aan Orwell werd uitgelegd waarom zijn essay niet werd gepubliceerd.

In de brief staat dat voedsel een pijnlijk onderwerp is omdat veel mensen op het Europese vasteland honger hebben geleden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Te veel suiker en water

In de brief valt verder te lezen dat de council inhoudelijk weinig kritiek heeft op het essay. Wel vinden ze dat in het recept voor marmelade te veel suiker en water zit.

De British Council erkent nu dat ze te voorzichtig is geweest. De organisatie heeft dan ook besloten om het essay alsnog vrij te geven en te plaatsen op de website.

George Orwell is een van de grootste Britse schrijvers van de 20ste eeuw. Twee van zijn bekendste boeken, Animal Farm en 1984, schreef hij aan het eind van zijn carrière. Orwell overleed in 1950.