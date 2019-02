Betalen voor extra scoringskansen op Tinder steeds normaler

Steeds meer gebruikers van de datingapp Tinder betalen een maandelijks bedrag om onbeperkt te kunnen swipen en om hun locatie in de app te kunnen aanpassen. 4,3 miljoen klanten hebben inmiddels een betaald abonnement bij Tinder. Dat is ruwweg 10 procent van het totaal aantal gebruikers.

In een jaar tijd zijn er 1,2 miljoen betalende klanten bijgekomen. Die betalen voor Tinder Plus of Tinder Gold. Daarmee kun je profielen zien van mensen die verder weg wonen, je kunt mannen en vrouwen 'superliken' en je kunt een overzicht zien van wie jou een hartje heeft gegeven.

Het moederbedrijf van Tinder, Match, verdient steeds meer aan de swipende gebruikers. De omzet van de datingapp kwam uit op ruim 700 miljoen euro. Samen met de opbrengsten van andere datingapps maakte Match ruim 400 miljoen euro winst. Dat is 36 procent meer dan een jaar eerder.

Terugbetalen

Tinder lanceerde afgelopen jaar Tinder U, dat specifiek gericht is op studenten van universiteiten. In 2017 kwam de app met een gold-abonnement. Dat kost meer dan 10 euro per maand.

In Californië moet de datingapp abonnementsgeld terugbetalen aan een deel van de klanten. Gebruikers van boven de 30 moesten meer betalen voor een abonnement dan jongere gebruikers. Zo'n 230.000 mensen die geboren zijn voor 1988 krijgen daarvoor compensatie, nadat ze een zaak waren gestart. Ze kunnen kiezen uit extra 'superlikes' of een cheque van enkele tientjes. Tinder trekt voor die compensatie 15 miljoen euro uit.

In augustus werd bekend dat de oprichters van Tinder, die niet meer bij het bedrijf werken, een zaak zijn gestart tegen het moederbedrijf. Ze eisen 2 miljard dollar, omdat het bedrijf te weinig aan de oprichters heeft betaald.