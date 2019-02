Opnieuw schietpartij in Amsterdam

In Amsterdam is opnieuw een schietincident geweest. Het slachtoffer werd even voor middernacht neergeschoten op de George Sliekerkade op IJburg. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

De politie denkt dat de daders ervandoor zijn gegaan op een scooter. Van hen ontbreekt ieder spoor. Er zou meerdere schoten zijn gelost, schrijft de lokale omroep AT5. De politie doet sporenonderzoek.

Eerder op de avond werd ook bij het kantoor van De Nederlandsche Bank (DNB) in Amsterdam geschoten. De politie schoot daar een verdachte man neer die met een pistool rondliep. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Een passerende fietser raakte gewond.