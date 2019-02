Misbruik-aantijgingen kosten Bohemian Rhapsody-regisseur Bafta-nominatie

Regisseur Bryan Singer van de film Bohemian Rhapsody is niet langer genomineerd voor de Britse Bafta-filmprijs. Aanleiding voor het intrekken van de nominatie is een stuk in het Amerikaanse tijdschrift The Atlantic, waarin Singer wordt beschuldigd van seksueel misbruik van minderjarige jongens. Enkele jongens komen in het artikel aan het woord.

Singer (53) bestrijdt de aantijgingen en spreekt van een homofoob lasterstuk, maar Bafta vindt de beschuldigingen te zwaarwegend om aan de nominatie vast te houden. De film zelf, over de rockband Queen en zanger Freddie Mercury, blijft overigens wel genomineerd voor een Bafta Award.

Overigens werd Singer eind 2017 - nog voordat de filmopnames klaar waren - ontslagen als regisseur. De filmproducent zei dat Singer niet was komen opdagen. Singer zelf zei daarover dat hij geen toestemming had gekregen een zieke ouder te bezoeken en ook zou hij geworsteld hebben met zijn eigen gezondheid. Verder werd duidelijk dat hij slecht door één deur kon met hoofdrolspeler Rami Malek, die in de huid kroop van Freddie Mercury.

'Getroubleerde man'

Singer wordt al jaren in verband gebracht met seksueel misbruik. The Atlantic omschrijft hem als een "getroubleerde man die zichzelf omringde met kwetsbare tienerjongens, die vaak vervreemd waren van hun familie". De regisseur zou door vrienden en kennissen geholpen zijn bij het misbruik.

De beschuldigingen zijn bijna allemaal anoniem gedaan. Alleen Victor Valdovinos wordt als slachtoffer bij naam genoemd. Hij zou eind jaren 90 op de set van Apt Pupil door Singer onzedelijk zijn betast; Valdovinos was toen 13. Apt Pupil volgde op Singers doorbraak, The Usual Suspects. Singer heeft via zijn advocaat laten weten dat hij niet weet wie Valdovinos is en dat er niets is gebeurd.