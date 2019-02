Idealistische thuiszorgorganisatie Joost Zorgt failliet

Thuiszorgorganisatie Joost Zorgt is failliet. De organisatie die persoonlijke verzorging en verpleging biedt, is gestruikeld over het idealisme van oprichter Joost Nauta.

Joost Zorgt werkt in de regio's rond de vier grote steden, Flevoland en West-Brabant, en telt 800 klanten en 300 medewerkers.

Een van de oorzaken van het faillissement is dat ziektekostenverzekeraar Zilveren Kruis (140 klanten) nog een bedrag "met aardig wat nullen" van de thuiszorgclub tegoed heeft.

Die organisatie kan die som niet betalen, omdat Joost Zorgt naar eigen zeggen nog rond de 2 miljoen euro tegoed heeft van een ingehuurd zorgbedrijf.

Spierziekte

Het bedrijf is in 2006 opgericht door de lichamelijk gehandicapte Joost Nauta, die een spierziekte heeft. Hij was ontevreden over de thuiszorg die hem werd geboden: zo wilde hij graag zelf bepalen wanneer hij douchte en vond hij het onplezierig om met een groot aantal verschillende verzorgers te maken te krijgen.

Nauta besloot zelf een organisatie op te zetten die meer persoonlijke thuiszorg verleent.