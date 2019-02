Bedreigde John van den Heuvel weer aan tafel bij RTL Boulevard

De bedreigde misdaadjournalist John van den Heuvel is na maanden afwezigheid weer aangeschoven bij het tv-programma RTL Boulevard. In november werd hem dat door de Amsterdamse autoriteiten verboden. Het programma wordt uitgezonden vanaf het Leidseplein, waardoor de veiligheid van voorbijgangers in het geding zou zijn.

In de uitzending van vanavond zei Van den Heuvel dat de dreiging nog niet voorbij is, maar dat de gemeente Amsterdam, de politie en het Openbaar Ministerie "keihard gewerkt hebben om dit weer mogelijk te maken".

Eerder had hij kritiek geuit op het verbod; de autoriteiten zouden buigen voor criminelen. Nu zei hij dat hij begrijpt dat het een groot dilemma is voor het stadsbestuur en justitie. Maar het verbod voelde voor hem ook verkeerd omdat "criminelen dan gaan bepalen wie hier aan de desk gaan staan".

Onwenselijk

Burgemeester Halsema is heel blij dat Van den Heuvel er vanavond bij kon zijn, zegt haar woordvoerder. "We hebben toen al gezegd dat het heel onwenselijk voelde dat hij zijn werk niet kan doen zoals hij dat wil. We hebben nu een manier gevonden waarop hij toch kan komen, ook al is er nog steeds een dreiging."

De woordvoerder kan niet zeggen of Van den Heuvel vanaf nu altijd naar de studio kan gaan als hij dat wil. "We doen er alles aan om hem ook in de toekomst in staat te stellen zijn werk te doen."

Van den Heuvel wordt al langer beveiligd vanwege een dreiging uit het criminele milieu. In december 2017 werd duidelijk dat de politie had gehoord dat vanuit motorclub No Surrender een prijs op zijn hoofd was gezet. Wat in november de aanleiding was om hem het studiobezoek te ontzeggen, is onduidelijk.