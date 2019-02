Chef-kok John Halvemaan (69) overleden

Chef-kok John Halvemaan, de man die in de jaren zeventig de nouvelle cuisine naar Nederland bracht, is gisteren op 69-jarige leeftijd overleden. De Amsterdamse kok was een van de eerste chefs die Aziatische invloeden en streekproducten in zijn gerechten verwerkten.

Halvemaan zette de klassiekers steak tartaar met oester en kreeft met een sauternes-saus op zijn naam. Hij heeft andere chefs met zijn vernieuwende kookstijl geïnspireerd. De drie restaurants waarin hij de lakens uitdeelde, Auberge op het Leidseplein, La Rive in het Amstelhotel en Halvemaan in Buitenveldert, werden bekroond met een Michelinster.

Halvemaan kreeg in 2015 te horen dat hij een ongeneeslijke vorm van prostaatkanker had. Vorig jaar moest hij daarom zijn restaurant Halvemaan na dertig jaar met pijn in het hart verkopen.