Onrust over gaswinning in de Bommelerwaard

In de Bommelerwaard is onrust ontstaan over het voornemen van het Canadese bedrijf Vermilion Energy om de gaswinning uit te breiden van 300 miljoen kuub naar 1 miljard kubieke meter.

"Dit is niet verantwoord", zegt SP-raadslid Martijn Stoutjesdijk in Zaltbommel tegen Omroep Gelderland. De gemeenteraad in de stad heeft besloten om alvast 50.000 euro opzij te zetten. Dat geld is voor juristen die de uitbreiding van de gaswinning moeten tegengaan als Vermilion Energy daadwerkelijk een vergunning krijgt.

In de motie waarin het geld voor juridische bijstand wordt gereserveerd staat dat "gaswinning gepaard gaat met langdurige bodemdaling en risico's voor mens (veiligheid en gezondheid) en milieu." Ook bevindt de gaswinningslocatie zich "onder een waardevol natuurgebied en een belangrijk waterwinningsgebied."

Beladen onderwerp

CDA-raadslid Hein de Kort zegt dat de vergelijking met de problematiek rond gaswinning in Groningen niet één op één is te maken. "Maar het speelt wel in je achterhoofd. Gas is een beladen onderwerp, dit is een serieuze uitbreiding en het kwam voor ons als een verrassing", stelt hij.

Vermilion Energy is actief in de kleinere gasvelden in Nederland, zoals in Loon op Zand, Weststellingwerf en de kop van Overijssel. In dit geval gaat het om een gasveld in Brakel, ten westen van Zaltbommel. Onlangs werd bekend dat Vermillion daarvoor "een verzoek tot actualisatie van het winningsplan" heeft ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

In de woorden van de Gelderse gedeputeerde Bea Schouten: "Het gaat om een put die nu dichtzit, die willen ze weer openmaken en daarvoor moet onderzoek komen. Ook willen ze kijken of het mogelijk is om uit te breiden."

Negatief advies

De provincie Gelderland heeft verschillende keren een negatief advies gegeven over de gaswinning in de Bommelerwaard. Nu zegt Schouten dat ze nog niet zoveel kan, omdat eerst het ministerie aan zet is.

Bovendien weet de gedeputeerde nog niet hoeveel gas Vermilion uiteindelijk wil winnen. "Natuurlijk heb ik ook naar de hoeveelheid gevraagd. Het punt is dat ze dat willen melden als ze definitief helder hebben wat het ministerie van de aanvraag vindt. Ze willen het zorgvuldig doen, daar heb ik wel vertrouwen in. Het blijft wel spannend. Wat betekent het voor ons?"