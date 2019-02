'Jongeren vaak ten onrechte opgesloten in isoleercel'

Jongeren in de gesloten jeugdzorg worden te vaak ten onrechte opgesloten in een isoleercel. Dat stelt psycholoog Sophie de Valk op basis van haar promotieonderzoek. "Zo zijn er voorbeelden dat jongeren even worden opgesloten omdat er simpelweg geen toezicht is. Dat mag gewoon niet.''

In gesloten jeugdzorginstellingen zitten kinderen tussen de 12 en 18 jaar met zware gedragsproblemen of psychiatrische stoornissen. Bij crisissituaties mogen instellingen maatregelen nemen om de jongeren 'veilig' te houden, zoals afgezonderd afsluiten in een isoleercel. Maar uit het onderzoek van De Valk komt naar voren dat jongeren ook buiten crisissituaties worden opgesloten.

"Ik werd er niet lang in geplaatst. Meestal niet langer dan een nacht of een paar uur. Maar ik werd er wel in geplaatst", vertelt Jason (21). Hij belandde twee jaar geleden op jeugdinstelling Harreveld, een gesloten instelling in de provincie Gelderland.