Nieuwe sluis Nieuwegein maakt eind aan flessenhals op het water

Met de opening van een nieuwe, brede sluiskolk in Nieuwegein komt een einde aan een flessenhals in het Nederlandse waterwegennetwerk. Het scheepvaartverkeer tussen Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen kan een stuk sneller worden geschut.

"We hopen dat met de nieuwe sluis erbij de wachttijden gereduceerd worden, misschien zelfs wel tot nul", zegt binnenvaartschipper Freek van IJken tegen RTV Utrecht. Vanmiddag heropent prinses Beatrix de sluis die 81 jaar geleden naar haar is vernoemd.

De Prinses Beatrixsluis is de grootste monumentale binnenvaartsluis in Nederland en ligt in het Lekkanaal tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek. Volgens Rijkswaterstaat passeren 50.000 schepen per jaar de sluis.

Verplaatsing bunker

Lange tijd ging dat goed, Maar de moderne, steeds grotere schepen pasten er nog maar net in. De wachttijden liepen op, ook op het Lekkanaal zelf. Vandaar dat in 2016 een begin werd gemaakt met de aanleg van een nieuwe, bredere sluiskolk.

Dat had nogal wat voeten in de aarde. Zo moest twee jaar geleden de oude kazemat Vreeswijk-Oost worden verplaatst. De 1,2 miljoen kilo zware bunker werd met een enorme hijsinstallatie opgetild en 150 meter verderop weer neergezet.

Grote hoge palen

De opknapbeurt van de sluis heeft 216 miljoen euro gekost, Wat Van IJken betreft is dat elke cent waard geweest. "Zeker zijn we er blij mee. Dat maak je maar een keer in je leven mee, dat ze zo'n grote nieuwe sluis gaan bouwen", zegt de binnenvaartschipper.

En voor het geval er in de toekomst toch nog een keer wachttijd ontstaat, zijn er op verzoek van de branchevereniging BLN-Schuttevaer hoge palen langs het water geplaatst. Van IJken: "Zodat lege schepen makkelijk kunnen aanleggen als ze voor de sluis moeten wachten."