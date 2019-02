Aantal klachten over Eindhoven Airport stijgt sterk

Het aantal klachten over geluidshinder en stank van Eindhoven Airport is naar een nieuw record gestegen. Vorig jaar kwamen er bijna 45.000 meldingen binnen, 16.000 meer dan in 2017. De meeste klachten komen uit de stad Eindhoven. Het aantal meldingen uit Son en Breugel stijgt snel.

Volgens Omroep Brabant blijkt uit cijfers van defensie dat niet alleen het aantal klachten, maar ook het aantal klagers over Eindhoven Airport is gestegen vorig jaar. In 2017 dienden ruim 1500 mensen een digitale klacht in, vorig jaar waren dat er ruim 2500.

Tegelijkertijd is wel gebleken dat in het laatste kwartaal van 2018 zes mensen goed waren voor 3500 klachten. Dat betekent dat zij per persoon ruim 500 klachten indienden.

Hard standpunt

De meeste meldingen kwamen vorig jaar, net als in 2017, uit Eindhoven.

Het aantal meldingen uit de buurgemeente Son en Breugel steeg van 66 in het laatste kwartaal van 2017 naar 1500 in het laatste kwartaal van 2018. Voor de gemeenteraad van Son is dat reden om een hard standpunt in te nemen, nu mogelijke uitbreiding van het aantal vluchten op het programma staat. Die uitbreiding is onbespreekbaar, vindt de raad, als de uitstoot van vliegtuigen niet afneemt.

De gemeenteraad van Son en Breugel zal dat ook kenbaar maken bij voormalig staatssecretaris Pieter van Geel. Hij onderzoekt op dit moment op verzoek van het Rijk en de regio Eindhoven hoe de toekomst van het tweede vliegveld van Nederland eruit moet zien. Er liggen diverse scenario's voor, meldt het Eindhovens Dagblad, van forse groei tot krimp. Komend voorjaar moet duidelijk worden welke richting het op gaat.