'Door de brexit is de discussie over een verenigd Ierland weer opgelaaid'

"Ik ben wel behoorlijk geschrokken", vertelt Barr. "Vooral omdat we eigenlijk het gevoel hadden dat het leven in Derry eindelijk weer een beetje normaal was geworden. Het was voor het eerst in jaren dat er een bom afging." De locatie van de aanslag is geen toeval, vervolgt hij: "De auto is direct voor de rechtbank geparkeerd. Dit was een aanslag op de gevestigde orde."

De politie vermoedt dat de aanslag is gepleegd door de New IRA, een van de vele afsplitsingen van de katholieke afscheidingsbeweging IRA. "Het was een statement om te laten zien: wij zijn er nog, we zijn nooit weggeweest", denkt Barr.

O'Connor knikt: "Door de brexit en het grensprobleem is de hele discussie over een verenigd Ierland weer opgelaaid. Dan gaan voor- en tegenstanders zich weer roeren. Er zijn kleine groepjes hardliners aan beide kanten die wachten op hun kans om weer in de aandacht te komen en hun punt te maken. Ze gebruiken brexit nu als excuus om de onderlinge spanningen te laten oplopen en om angst te zaaien. Die angst bestaat hier in Derry altijd, en is na deze aanslag wel wat groter geworden."

'Dat is wat ze willen'

Toch willen de mannen dat er niet te veel aandacht wordt besteed aan het gewelddadige incident: "Dat is precies wat ze willen: publiciteit en serieus genomen worden. Terwijl: het is maar een hele kleine minderheid die kwaad wil. Ik ken niemand in Derry die dit soort gedrag goedkeurt, of ook maar enigszins zit te wachten op geweld."