Test nieuw uniform ambulancepersoneel: 'Die knalgele jas was intimiderend'

Ambulancepersoneel test vanaf vandaag drie weken lang nieuwe kleding. Per regio zijn er twee medewerkers die het nieuwe uniform op de proef stellen en kijken naar de functionaliteit en het draagcomfort.

De nieuwe outfit is een mooie verbetering, vinden Kitty en Henk van Ambulance Oost in Hengelo, al is de kleding nog niet perfect. "Ik vind de pijpen een beetje te smal aan de onderkant", zegt Kitty. "Maar het is wel fijn dat de broek aan de achterkant wat hoger is dan aan de voorkant", vult Henk aan. "Als je dan voorover gebogen bij een patiënt zit, dan heb je niet meteen zo'n bouwvakkersdecolleté. Daar is echt goed over nagedacht."

Uit een grote kartonnen doos komt een complete garderobe tevoorschijn: shirt, fleecetrui, polo, een jas en nog wat kledingstukken. Alles met een soort turquoise als hoofdkleur. "Deze nieuwe kleur straalt rust uit", vindt Henk.

Onderscheidend

"Negentig procent van ons werk speelt zich af achter de voordeur. Dus dan is het helemaal niet nodig om met zo'n knalgele jas binnen te komen lopen. Dat is best intimiderend. Bovendien kunnen we ons met deze nieuwe kleur onderscheiden van al die andere mensen die in het geel rondlopen."

Hij denkt aan verkeersregelaars, vuilophaaldienst, mensen met pech langs de snelweg en tegenwoordig ook de protestbeweging gele hesjes. "Als iedereen over een poosje gewend is aan deze outfit, dan worden we veel makkelijker herkend."