Treinenbouwers willen samen concurreren met China, maar mag het van Brussel?

Ze willen samen het Airbus van de treinfabrikanten worden: Siemens en Alstom, nu nog de grootste treinenbouwers van Duitsland en Frankrijk, willen hun krachten bundelen. Vandaag maakt de Europese Commissie bekend of ze daadwerkelijk mogen fuseren. Het antwoord: vrijwel zeker niet.

Het is een kwestie die de Europese Unie tot op het bot verdeelt. Frankrijk en Duitsland hebben er alles aan gedaan om de deal door te laten gaan. Ze vinden, net als de bedrijven, dat een fusie nodig is om het op te nemen tegen een nieuwe Chinese concurrent. Die heeft nu weliswaar nog geen treinen voor Europa gebouwd, maar zou wel plannen hebben om de markt te veroveren.

Schimmenspel

De tegenstanders hebben al net zo'n actieve lobby gevoerd in Brussel. Ja, in de toekomst kunnen er concurrenten komen uit China, maar op dit moment speelt dat nog helemaal niet, zeggen ze. Siemens en Alstom hebben samen de helft van de treinenmarkt in handen en de markt voor treinbeveiligingssystemen wordt nog sterker door hen gedomineerd. Het risico op een gebrek aan concurrentie zou veel te groot zijn.

Het is een schimmenspel, want vrijwel niemand wil in het openbaar over de fusie spreken. Toeleveranciers en vervoersbedrijven in Europa zijn erg afhankelijk van de twee grote treinbouwers en vrezen dat ze hun goede relatie op het spel zetten als ze zich in het openbaar uitspreken tegen fusie. Siemens en Alstom zelf weten dat ze op dit moment in Brussel worden geschoren en houden zich dus ook stil.