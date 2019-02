Galapremière film Liam Neeson afgelast na 'racistische' uitspraken

De galapremière voor de nieuwe film van acteur Liam Neeson in New York is afgelast na ophef over een recent interview. Daarin zei de Noord-Ierse acteur dat hij een willekeurige zwarte man wilde vermoorden nadat een vriendin van hem verkracht was.

Neeson (66) deed de omstreden uitspraken in gesprek met de Britse krant The Independent. Hij vertelde dat zijn vriendin was verkracht en dat ze hem zo'n veertig jaar geleden toevertrouwde dat de dader een zwarte man was. Daarop had Neeson naar eigen zeggen de neiging een willekeurige zwarte man te doden.

Nadat hij veel kritiek had gekregen op die uitspraken, zei hij in een Amerikaanse talkshow dat hij zelf ook schrok van die reactie en op dezelfde manier had gereageerd als de dader een witte man was geweest.

Rode loper 'ongepast'

De afgelopen dagen werd Neeson vanuit verschillende hoeken beschuldigd van racisme. De acteur spreekt de aantijgingen tegen en zegt dat hij alleen de discussie over racisme wilde aanzwengelen.

De Brit sprak met The Independent om reclame te maken voor zijn nieuwe film Cold Pursuit, maar het gesprek lijkt een tegengesteld effect te hebben gehad. Enkele uren voordat de film officieel in première zou gaan in New York, werd het evenement afgelast.

Filmproducent Lionsgate wilde niet reageren. Een bron zegt tegen persbureau Reuters dat de studio een evenement met rode loper en beroemdheden niet gepast vond. De film is vanaf volgende week dinsdag wel gewoon te zien in bioscopen in de Verenigde Staten.