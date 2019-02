Open tbc ontdekt bij student in Hengelo, 44 anderen besmet

Bij een student van het ROC van Twente in Hengelo is open tuberculose vastgesteld. Omdat open tbc besmettelijk is, heeft de GGD Twente onderzoek gedaan in zijn omgeving. Daaruit bleek dat nog 44 mensen besmet zijn geraakt, meldt RTV Oost. Van hen hebben zes mensen daadwerkelijk tbc, maar zij kunnen volgens de GGD niet anderen besmetten.

In totaal zijn zo'n 150 mensen onderzocht. De komende tijd worden nog eens 150 mensen onderzocht. De resultaten van deze onderzoeken worden halverwege maart verwacht.

Bij de student uit Hengelo werd de tbc al enkele maanden geleden geconstateerd. Hij is behandeld en inmiddels niet meer besmettelijk voor zijn omgeving.

Hoesten

Tbc is een infectieziekte die ook in de longen terecht kan komen. Wie het oploopt, klaagt over hoesten (soms van bloed), koorts, moeheid, nachtzweten en vermagering.

Je kunt besmet raken als iemand met tbc in jouw richting hoest. Niet iedereen die besmet wordt, wordt ook ziek. Het kan maanden tot twee jaar duren voordat een besmette patiƫnt ook daadwerkelijk ziek wordt. Als tbc op tijd wordt vastgesteld, kan de ziekte met medicijnen worden behandeld.

Het vaststellen van een besmetting gebeurt met een test op de huid. Er wordt een klein prikje in de arm gegeven met testvloeistof. Als er na enkele dagen een zwelling optreedt, dan kan dat betekenen dat er sprake is van een besmetting. Een bloedtest kan verder aantonen of er afweerstoffen tegen tuberculose zijn. Ook wordt er bij een besmetting een longfoto gemaakt.