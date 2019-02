Verbazing over bijna verdubbeling kavelprijs Almeerse wijk Oosterwold

Een aantal bewoners is een petitie gestart. "Dat de kavelprijzen stijgen is een normaal proces, maar de manier waarop is onbehoorlijk", schrijven ze. Ze verwijten het de gemeente vooral dat er niets is aangekondigd. "Veel initiatiefnemers zijn al maanden of jaren bezig met het kopen van een kavel en baseren de grootte van hun kavel op de kosten op dat moment."

Overgangsregeling

De initiatiefnemers van de petitie vragen daarom om coulance. Ze willen dat de gemeente mensen tegemoetkomt die al lange tijd bezig zijn met hun plannen. Sommigen hebben bijvoorbeeld al flinke kosten gemaakt doordat een architect is ingeschakeld.

De gemeente laat weten dat er een overgangsregeling is, maar die geldt alleen voor mensen die al bijvoorbeeld een intentieovereenkomst voor de aankoop van de grond getekend hebben. Zij mogen gebruikmaken van de oude tarieven.

Marktconform

Een woordvoerder van de gemeente zegt begrip te hebben voor de teleurstelling bij mensen die daar niet voor in aanmerking komen, maar benadrukt dat de verhoogde tarieven marktconform zijn. De kavelprijzen zijn omhoog gegaan na een taxatie. "En dat kunnen we niet van tevoren aankondigen." Ook is de grond volgens de gemeente nog altijd fors goedkoper dan elders.

De mensen die nu hun beoogde stuk grond niet meer kunnen kopen, kunnen in gesprek over wat er nog wel mogelijk is.