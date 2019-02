Rotterdamse wethouder Visser stapt op wegens lekken

De Rotterdamse wethouder Visser (D66) is met onmiddellijke ingang opgestapt. De reden is dat hij gelekt heeft uit een vertrouwelijk document. "Ik heb daarbij gehandeld in een emotionele opwelling, wat onverstandig was. Dat had ik niet moeten doen", schrijft hij in een brief aan de gemeenteraad.

Het vertrouwelijke stuk had te maken met een rapport van de Rotterdamse rekenkamer over een bouwproject bij het Centraal Station. Voordat hij in het college kwam, was Visser daar als gemeenteambtenaar bij betrokken. De rekenkamer heeft forse kritiek op de rol die Visser in dat project heeft gespeeld.

Visser zegt dat hij zaterdag burgemeester Aboutaleb heeft verteld dat hij informatie uit een vertrouwelijk document uit 2009 heeft gelekt. Hij heeft met onmiddellijk ingang ontslag ingediend. Hij zat sinds 2014 in het college.