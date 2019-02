Thieme na ziekte weer terug in Tweede Kamer

Fractievoorzitter Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren is terug in de Tweede Kamer. Ze was sinds oktober met ziekteverlof en is nu weer beter.

Overmorgen gaat Thiemes film '#Powerplant' in première. In de documentaire wordt onderzocht wat de kansen zijn voor een 'plantaardige samenleving'. Volgende maand komt er ook nog een boek. Thieme benadrukt dat film en boek al klaar waren voordat ze ziek werd.

Thieme werd tijdens haar ziekte vervangen door Christine Teunissen. Die gaat nu weer terug naar de Eerste Kamer. Over de aard van de ziekte heeft Thieme overigens niets bekendgemaakt.