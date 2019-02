Op een industrieterrein in Nieuwegein heeft de politie vannacht een inval gedaan in een bedrijfspand, waar mogelijk illegaal gegokt werd. De omgeving van het pand, op bedrijventerrein de Liesbosch, werd afgezet.

Rechercheurs doorzochen het pand uitgebreid. Zo keken ze in raamkozijnen en boven de plafonds. Ook werden auto's voor de deur onderzocht.

Of en hoeveel arrestaties er zijn verricht, is nog niet bekend. De politie komt later vandaag met meer informatie.