Zeker zeven doden bij flatbrand in Parijs

Bij een brand in een appartementencomplex in Parijs zijn volgens Franse media zeker zeven doden gevallen. Ook zijn ten minste 28 mensen gewond geraakt, onder wie drie brandweermensen. Een van de gewonden verkeert in kritieke toestand.

Het gebouw van acht verdiepingen staat vrijwel helemaal in brand. Verschillende mensen vluchtten naar het dak om aan de vlammen te ontkomen.

Zo'n 200 brandweermensen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Gebouwen in de omgeving zijn ontruimd.

De brand woedt in een complex aan de Rue Erlanger in het 16de arrondissement in Parijs. De oorzaak is nog niet bekend.