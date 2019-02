Deel evacués explosie Den Haag voorlopig nog niet terug

Bewoners van zes woningen naast de appartementen die ruim een week geleden werden verwoest bij een explosie in Den Haag kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. De gemeente heeft dat bekendgemaakt.

Vorige week zondag ontstond een ravage bij een gasexplosie in een appartement in de Jan van der Heijdenstraat. Vier mensen moesten onder het puin vandaan worden gered. In totaal raakten tien mensen gewond.

Drie appartementen werden zo zwaar getroffen dat ze zijn gesloopt, maar ook tientallen omringende woningen liepen schade op en werden ontruimd. De afgelopen week konden veel bewoners terugkeren.

Politieonderzoek

Niet alleen de meeste woningen zijn inmiddels veilig verklaard, ook de Jan van der Heijdenstraat is gisteren weer opengesteld voor het verkeer. Het onderzoek van de politie in de appartementen is klaar. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak was van de explosie.