Spectaculaire bankroof in Antwerpen, buit onbekend

Klanten van een bank in Antwerpen verkeren in grote onzekerheid na een een bankroof die zo tot een filmscenario kan worden bewerkt. De rovers maakten volgens bronnen van de VRT de inhoud van 20 tot 30 kluisjes buit, maar de bank wil ongeruste kluisjeshouders niet vertellen of hun kluisje een van de leeggehaalde is.

"Eerst moet iedereen een verklaring afleggen over de inhoud van hun kluis. Pas later krijgen ze te horen of er in hun kluis werd ingebroken", zei een woordvoerder tegen de VRT.

Twee tunnels

Bankbeveiligers ontdekten gisteren dat onbekenden in de kluisjesruimte van de bank waren geweest. Daarvoor hebben de daders twee tunnels moeten graven van ongeveer vier meter lang. De eerste loopt van een kelder van een huis in de Nerviërsstraat naar het riool in dezelfde straat.

Om voor het BNP-filiaal aan de Belgiëlei uit te komen, moeten ze via een ongeveer 130 centimeter hoge rioolbuis honderden meters door de drek en vieze gassen zijn gekropen. Vervolgens groeven ze de tweede tunnel die onder de kluisjesruimte van de bank uitkwam.

Gebons

Wat er is buitgemaakt en wat de waarde daarvan is, is nog onbekend. Het lijkt erop dat alleen particulieren zijn getroffen. De politie had vanmorgen nog geen idee wie de daders zijn.

Een bewoner van de Nerviërsstraat zegt dat ze de afgelopen dagen wel veel gebons bij de buren heeft gehoord. Pas gisteren gingen de rovers de bank binnen, omdat ze op zondag ongestoord hun gang konden gaan.